Новости часа: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 4 снаряда по Киевскому району Донецка, сообщили в штабе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Более 3,5 миллиона рублей сэкономили пассажиры нового автобусного маршрута с924 в ТиНАО за месяц его работы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мошенники продают билеты, оформленные по Пушкинской карте, чтобы обналичить ее номинал, заявили в Минцифры РФ.

