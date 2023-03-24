24 марта, 23:00Происшествия
Новости часа: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 4 снаряда по Киевскому району Донецка, сообщили в штабе Донецкой Народной Республики (ДНР).
Более 3,5 миллиона рублей сэкономили пассажиры нового автобусного маршрута с924 в ТиНАО за месяц его работы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Мошенники продают билеты, оформленные по Пушкинской карте, чтобы обналичить ее номинал, заявили в Минцифры РФ.