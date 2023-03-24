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Новости

24 марта, 23:00

Происшествия

Новости часа: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Новости часа: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Легковой автомобиль на скорости врезался в "Газель" в Москве

Новости часа: на Мосбирже отметили ослабление рубля по отношению к доллару

Таяние снега стало причиной затопления тоннеля в районе Бирюлево Восточное

"Московский патруль": в Москве мошенник продал пенсионеру БАД на 300 тыс рублей

"Московский патруль": следствие настаивает на аресте офицеров ФТС Беглова и Алеева

"Московский патруль": в Ленинском городском округе обнаружили мигрантов в швейном цехе

"Рейд 112": три легковых автомобиля столкнулись на улице Шверника

Новости часа: северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

Адвокат подтвердил информацию о побеге Артема Усса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 4 снаряда по Киевскому району Донецка, сообщили в штабе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Более 3,5 миллиона рублей сэкономили пассажиры нового автобусного маршрута с924 в ТиНАО за месяц его работы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мошенники продают билеты, оформленные по Пушкинской карте, чтобы обналичить ее номинал, заявили в Минцифры РФ.

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