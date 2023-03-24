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24 марта, 19:30

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Мосводосток готов к ликвидации последствий дождя

Мосводосток готов к ликвидации последствий дождя

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Бригады Мосводостока готовы к ликвидации последствий дождя, сообщается в телеграм-канале предприятия. Москвичи могут сообщить о временных скоплениях воды, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ведомства в соцсети "ВКонтакте".

На смену солнечной погоде в Москве пришли дожди. За три дня в столице может выпасть четверть месячной нормы осадков, сообщили синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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