Адвокат Артема Усса подтвердил информацию о его побеге

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Адвокат сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема подтвердил, что мужчина скрылся из-под домашнего ареста. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы можем подтвердить, что Артем Усс скрылся, мы этим шокированы", – заявил адвокат агентству.

Он добавил, что не имеет никакой информации о том, где может находиться его подзащитный.

Ранее Александр Усс заявлял, что ничего не знает о местонахождении своего сына. Он отметил, что квартира, в которой проживал Усс-младший, серьезно охранялась и ее могли посещать даже ночью. Губернатор убежден в невиновности своего сына, а деяния, которые ему инкриминируются, не являются преступными и даже правонарушениями.

Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии 23 марта. Согласно информации СМИ, Усс-младший самовольно избавился от электронного браслета, предназначенного для контроля местонахождения, и покинул съемную квартиру в Милане, где должен был находиться по условиям домашнего ареста. Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать сбежавшего.



Сын красноярского губернатора Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

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