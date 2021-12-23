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Москва 24

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Происшествия

11:15

В Москве двое мужчин устроили драку в вагоне метро

происшествия видео Евгения Мирошкина

В московском метро произошла драка. Двое мужчин сцепились прямо в вагоне. На кадрах видно, что другие пассажиры пытаются разнять агрессивных людей. На видео непонятно, кто первым начал драку.

Похожий инцидент произошедший в другой части города. Мужчина брызнул в лицо прохожему перцовым баллончиком. Хулигана вскоре задержали благодаря записи с камеры видеонаблюдения. Позже мужчина рассказал, что почувствовал угрозу от человека, который шел навстречу. Однако на кадрах видно, что пострадавший не трогал агрессора.

Специалисты рассказали, что такие кадры помогают расследовать преступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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