В Москве двое мужчин устроили драку в вагоне метро

В московском метро произошла драка. Двое мужчин сцепились прямо в вагоне. На кадрах видно, что другие пассажиры пытаются разнять агрессивных людей. На видео непонятно, кто первым начал драку.

Похожий инцидент произошедший в другой части города. Мужчина брызнул в лицо прохожему перцовым баллончиком. Хулигана вскоре задержали благодаря записи с камеры видеонаблюдения. Позже мужчина рассказал, что почувствовал угрозу от человека, который шел навстречу. Однако на кадрах видно, что пострадавший не трогал агрессора.

Специалисты рассказали, что такие кадры помогают расследовать преступления.

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