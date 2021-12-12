Появились кадры разрушительных последствий урагана в США

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Появились кадры разрушительных последствий мощного урагана, обрушившегося на американские штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.

На кадрах видно, что стихия превратила дома в развалины. В результате шесть человек погибли при разрушении склада Amazon, несколько десятков жителей пропали после разрушения завода по производству свечей.

Жертвами торнадо, по предварительным оценкам местных властей, стали не менее 100 человек. Для ликвидации последствий стихии развернуты подразделения Национальной гвардии. Джо Байден 11 декабря объявил о введении в Кентукки чрезвычайного положения.

Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования родным жертв ураганов, обрушившихся на несколько американских штатов.

