Посольство РФ выразило соболезнования в связи с жертвами торнадо в США

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Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования родным жертв ураганов, обрушившихся на несколько американских штатов.

"Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы", – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Жертвами торнадо в Кентукки, по предварительным оценкам местных властей, стали не менее 100 человек. Губернатор штата Энди Бешир заявил, что нынешняя серия ураганов была самой разрушительной в истории штата.

"Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами", – приводит слова Бешира "Интерфакс".

Для ликвидации последствий на месте разгула стихии развернуты подразделения Национальной гвардии. В субботу, 11 декабря, президент США Джо Байден объявил о введении в Кентукки чрезвычайного положения.

Разрушительные торнадо с жертвами также зафиксированы в Иллинойсе, Арканзасе и Миссури.

В конце ноября четыре человека стали жертвами циклона "Бенедикт" в Стамбуле. Сильный ветер сорвал с домов фрагменты крыши. Пострадали 38 человек.