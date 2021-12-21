Свидетели рассказали о состоянии предполагаемого виновника крупной аварии на ТТК

Крупная авария произошла 21 декабря на Третьем транспортном кольце. Пострадали 2 человека, 20 автомобилей получили повреждения. По предварительной информации, виновником мог стать нетрезвый водитель на минивэне, который ехал с превышением скорости. Расскажем все подробности происшествия.

Неадекватное поведение

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Массовое ДТП произошло на внешней стороне ТТК недалеко от съезда на Кутузовский проспект. По предварительным данным, водитель на минивэне Ford ехал между полосами с превышением скорости. Во время движения его автомобиль задевал другие машины, которые двигались в попутном направлении, привели подробности в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По информации столичного ГИБДД, два человека получили небольшие травмы, 20 автомобилей были повреждены. Одна из пострадавших машин принадлежит посольству Китая. На дороге тут же образовались заторы, водителей попросили выбирать пути объезда.

На разбор последствий аварии отправили девять эвакуаторов, сообщил столичный департамент транспорта. Поврежденные машины бесплатно эвакуировали в безопасное место.

Водитель автомобиля Ford пройдет медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.



"Я царь"

Фото: Москва 24

По сообщению очевидцев аварии, после случившегося мужчина вел себя неадекватно. В распоряжении телеканала Москва 24 оказались кадры, на которых он запечатлен сразу после аварии. Мужчина постоянно выкрикивал нецензурные выражения в присутствии сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

В какой-то момент он продолжал орать, валяясь на асфальте рядом с одним из автомобилей. В беседе с журналистами мужчина не смог внятно объяснить произошедшее. При этом он удивился количеству поврежденных автомобилей и поинтересовался, есть ли пострадавшие.



Видео: Москва 24

По предварительной информации, аварию мог устроить 34-летний Павел С. Мужчина приходится сыном одному из столичных бизнесменов, сообщает "Газета.ру". Павел увлекается компьютерными играми, проводит стримы в интернете и выкладывает видео с демонстрацией своих кулинарных навыков. Источники утверждают, что штрафов на его автомобиле не числится. В разговоре с журналистами РЕН ТВ водитель признался, что выпивал, после чего сел за руль.

Один из очевидцев аварии в беседе с телеканалом Москва 24 вспоминает, что автомобиль предполагаемого виновника аварии мчался по выделенной полосе со скоростью более 100 километров в час.





очевидец крупного ДТП на Третьем транспортном кольце После меня он собрал 18 машин. Он пролетел с огромной скоростью, там мясорубка началась. Когда я проезжал мимо, он орал: "Я царь, вот так надо жить, вот так надо любить жизнь".

По его словам, после ДТП предполагаемого виновника аварии держал мужчина, но тот сумел вырваться и разбил ногой бампер автомобиля очевидца. Также, по словам других свидетелей, сразу после случившегося водитель громко кричал, что наконец-то прославился и стал знаменитым.

