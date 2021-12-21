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Москва 24

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Происшествия

11:55

Среди попавших в крупное ДТП на ТТК оказался автомобиль посольства Китая

происшествия ДТП

Фото: Москва 24

В крупную аварию на Третьем транспортном кольце (ТТК) в столице попал автомобиль посольства Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Среди участников ДТП – автомобиль дипломата Китайской Народной Республики с красными дипломатическими номерами", – сообщил собеседник агентства, добавив, что неизвестно, находился ли дипломат в машине в момент аварии.

Крупное ДТП произошло утром 21 декабря на внешней стороне ТТК. Изначально столичный Дептранс сообщал о 9 участниках аварии. Позднее в ГИБДД подтвердили, что столкнулись 13 автомобилей. По некоторым данным, среди столкнувшихся автомобилей есть также машины такси и каршеринга.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, виновник аварии пройдет медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

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