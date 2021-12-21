Массовая авария произошла на ТТК в Москве

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Девять автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом. Из-за аварии движение в сторону области сильно затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По данным ТАСС, в аварии столкнулись 15 автомобилей. По предварительной информации, ДТП произошло по вине пьяного водителя. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Источник в экстренных службах рассказал, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. В результате аварии погибли три человека. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla Filder не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

