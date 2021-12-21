Три человека погибли в ДТП с внедорожником в Хабаровском крае

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Хабаровском крае столкнулись легковой автомобиль и внедорожник.
В результате аварии погибли три человека. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. ДТП произошло на автодороге Эльбан – село Ачан Амурского района.
"Произошло столкновение двух автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Filder. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota Corolla Filder", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель Toyota Corolla Filder не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Как сообщили в ГИБДД, водитель Land Cruiser получил травму.
Ранее сообщалось, что семь человек, включая ребенка, погибли и трое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Калмыкии. Авария произошла на 272-м километре автодороги Астрахань – Ставрополь.
До этого семь человек пострадали в ДТП в Вологодской области. Там столкнулись два автомобиля. Авария произошла на 201-м километре трассы Вологда – Медвежьегорск около деревни Еськино.
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