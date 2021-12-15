Семь человек погибли и трое пострадали в ДТП в Калмыкии

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Семь человек, включая ребенка, погибли и трое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Калмыкии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

ДТП произошло на 272-м километре автодороги Астрахань – Ставрополь.

"По предварительной информации, в результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz погибли семь человек", – сообщили в пресс-службе.

Трое пострадавших из автомобиля Hyundai были госпитализированы.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла в Вологодской области. ДТП случилось на 201-м километре трассы Вологда – Медвежьегорск около деревни Еськино. В результате случившегося пострадали семь человек. При этом четверым потребовалась госпитализация.