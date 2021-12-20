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Москва 24

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Происшествия

07:53

Один человек погиб и 14 пострадали в аварии с микроавтобусом в Мурманской области

происшествия ДТП регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек стал жертвой аварии в Мурманской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление экстренных служб.

ДТП случилось в Кольском районе в населенном пункте Междуречье в 07:00 по местному времени. Там столкнулись легковушка и микроавтобус.

В результате случившегося также пострадали 14 человек. Троим из них потребовалась госпитализация.

Причины аварии на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Авария случилась на пересечении улиц Ясеневой и Воронежской.

По словам очевидцев, водитель Skoda хотел проскочить перед автобусом. От удара легковушку отбросило на тротуар, она едва не зацепила пешеходов.

Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на Ясеневой улице

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