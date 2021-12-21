Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06:35 (обновлено 21.12.2021 07:09)

Губернатор Кемеровской области попал в ДТП на служебной машине

происшествия ДТП регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на служебном автомобиле. Об этом во вторник утром, 21 декабря, со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает ТАСС.

Авария произошла на трассе Кемерово – Новокузнецк. Уточняется, что глава Кузбасса находился в машине и направлялся на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная".

"Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе администрации региона уточнили, что Цивилев не пострадал.

На месте работают инспекторы ГИБДД и бригады скорой помощи. Информация о числе пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский получил перелом в результате ДТП. Чиновника госпитализировали и прооперировали. Позже Любарский признался, что сам вышел на проезжую часть, и извинился перед водителем.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать