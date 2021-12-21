Губернатор Кемеровской области попал в ДТП на служебной машине

06:35 (обновлено 21.12.2021 07:09)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на служебном автомобиле. Об этом во вторник утром, 21 декабря, со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает ТАСС.
Авария произошла на трассе Кемерово – Новокузнецк. Уточняется, что глава Кузбасса находился в машине и направлялся на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная".
"Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Позднее в пресс-службе администрации региона уточнили, что Цивилев не пострадал.
На месте работают инспекторы ГИБДД и бригады скорой помощи. Информация о числе пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский получил перелом в результате ДТП. Чиновника госпитализировали и прооперировали. Позже Любарский признался, что сам вышел на проезжую часть, и извинился перед водителем.
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