Губернатор Кемеровской области попал в ДТП на служебной машине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на служебном автомобиле. Об этом во вторник утром, 21 декабря, со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает ТАСС.

Авария произошла на трассе Кемерово – Новокузнецк. Уточняется, что глава Кузбасса находился в машине и направлялся на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная".

"Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе администрации региона уточнили, что Цивилев не пострадал.

На месте работают инспекторы ГИБДД и бригады скорой помощи. Информация о числе пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский получил перелом в результате ДТП. Чиновника госпитализировали и прооперировали. Позже Любарский признался, что сам вышел на проезжую часть, и извинился перед водителем.