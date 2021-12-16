Мэр Ярославля госпитализирован в тяжелом состоянии

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Мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно госпитализировали. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщает РИА Новости.

"Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии", – рассказал главврач больницы Александр Корнилов, добавив, что состояние градоначальника врачи оценивают как стабильно тяжелое.

При этом Диагноз Волкова не раскрывается. По данным СМИ, причиной госпитализации могли стать проблемы с сердцем.

Владимиру Волкову 45 лет. Должность главы Ярославля он занимает с конца 2018 года. До этого он руководил администрацией Переславля-Залесского (с 2016 по 2018 год). С 2013 по 2016 год он работал главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области.

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский получил перелом в результате ДТП. Чиновника госпитализировали и прооперировали. Позже Любарский признался, что сам вышел на проезжую часть, и извинился перед водителем.