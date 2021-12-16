Мэр Ярославля госпитализирован в тяжелом состоянии

Фото: РИА Новости/Олег Смыслов
Мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно госпитализировали. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщает РИА Новости.
"Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии", – рассказал главврач больницы Александр Корнилов, добавив, что состояние градоначальника врачи оценивают как стабильно тяжелое.
При этом Диагноз Волкова не раскрывается. По данным СМИ, причиной госпитализации могли стать проблемы с сердцем.
Владимиру Волкову 45 лет. Должность главы Ярославля он занимает с конца 2018 года. До этого он руководил администрацией Переславля-Залесского (с 2016 по 2018 год). С 2013 по 2016 год он работал главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области.
Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский получил перелом в результате ДТП. Чиновника госпитализировали и прооперировали. Позже Любарский признался, что сам вышел на проезжую часть, и извинился перед водителем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: