Губернатора Калужской области госпитализировали с COVID-19

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом. О своей госпитализации он сообщил в Instagram.

"Нахожусь в Калуге в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение", – написал глава региона.

Он уточнил, что состояние у него улучшилось, болезнь протекает в легкой форме. Губернатор объяснил легкое течение болезни тем, что он "своевременно" сделал прививку против COVID-19.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о случаях заражения COVID-19 привившихся пациентов. Он отметил, что первый случай госпитализации привившегося пациента с коронавирусом произошел 30 декабря. Всего на сегодняшний день было зафиксировано 136 подобных случаев.

Большинство из этих пациентов – те, кто получили первый компонент, а устойчивый иммунитет появляется после второго компонента – через 14 дней.

Вирусологи назвали причины резкого роста числа случаев коронавируса в России. Одной из них могли стать определенные геоклиматические условия, заверили специалисты.