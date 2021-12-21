Виновник массового ДТП на ТТК пройдет медосвидетельствование – ГИБДД

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"По предварительным данным, на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель водитель автомобиля Ford Explorer совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. <...> Водитель автомобиля Ford проверяется на состояние опьянения", – говорится в публикации.
В настоящее время движение ограничено по двум полосам в направлении Кутузовского тоннеля.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ, сообщений о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося.
Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на внешней стороне ТТК. Изначально столичный Дептранс сообщал о 9 участниках аварии, в то же время СМИ заявляли о 15. По некоторым данным, среди столкнувшихся автомобилей есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами.
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
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