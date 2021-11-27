Уголовное дело возбудили после погони за водителем BMW на МКАД

Фото: МВД России

В отношении водителя BMW, которого задержали в результате погони на МКАД, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Дело возбудили по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса России ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

"Подозреваемый на данный момент находится в больнице. Предварительное расследование продолжается", – рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что водитель BMW попытался скрыться после требования остановиться. Инспекторы ДПС остановили BMW, в котором сидел злоумышленник, на внутренней стороне МКАД. В ходе проверки документов мужчина резко нажал на педаль газа.

В ходе преследования полицейские применили табельное оружие, на 35-м километре Симферопольского шоссе машину заблокировали. Водитель был ранен и задержан. На заднем сиденье автомобиля правоохранители обнаружили три крупных свертка с белым порошкообразным веществом.

В пресс-службе МВД РФ рассказали, что арендованной задержанным квартире было обнаружено свыше 1 000 пакетов и свертков с веществом. В помещении также нашли девять весов и упаковочный материал.

"Предположительно, изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 5 килограмм, что составляет свыше 20 000 разовых доз", – говорится в сообщении.

