Опубликован момент массового ДТП на ТТК

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента массовой аварии на Третьем транспортном кольце (ТТК).

На кадрах видно, как один из автомобилей сталкивается с несколькими машинами в разных полосах движения. По некоторым данным, среди столкнувшихся есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами.

Изначально столичный Дептранс сообщал о 9 участниках аварии, в то же время СМИ заявляли о 15. Позднее в ГИБДД сообщили, что в аварии столкнулись 13 автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено.

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии стал водитель автомобиля Ford Explorer. Он пройдет медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В результате массовой аварии никто не пострадал.

