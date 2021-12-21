Два человека пострадали в крупном ДТП на ТТК

Фото: Москва 24

Два человека получили нетяжелые травмы в массовой аварии на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД Москвы.

Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель. По предварительным данным ГИБДД, повреждения получили 20 автомобилей.



Видео: Москва 24

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося. Предполагаемый виновник ДТП, водитель автомобиля Ford Explorer, пройдет медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

На вопросы журналистов мужчина отвечал спутанно. При этом он удивился, когда ему назвали количество пострадавших автомобилей.

