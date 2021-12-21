Опубликовано видео с виновником массовой аварии на ТТК в Москве

Видео: Москва 24

По предварительной информации, виновником массовой аварии на Третьем транспортном кольце в Москве является водитель Ford Explorer.

Очевидцы рассказали, что мужчина был в наркотическом опьянении.

На вопросы журналистов мужчина отвечал спутанно. При этом он удивился, когда ему сказали о количестве пострадавших автомобилей.

Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель. По данным ГИБДД, там столкнулись 13 автомобилей, но никто не пострадал.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как один из автомобилей сталкивается с несколькими машинами в разных полосах движения. По некоторым данным, среди столкнувшихся есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами.