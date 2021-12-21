"Я царь, так надо жить". Очевидец – о виновнике массового ДТП на ТТК

11:40
"После меня он собрал 18 машин. Он пролетел с огромной скоростью, там мясорубка началась. Когда я проезжал мимо, он орал: "Я царь, вот так надо жить, вот так надо любить жизнь", – сообщил мужчина.
Он также допустил, что водитель автомобиля Ford может быть наркоманом. При этом после аварии его держал мужчина, однако тот вырвался и ударил машину очевидца ногой, разбив бампер.
Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель. По данным ГИБДД, там столкнулись 13 автомобилей.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося. Предполагаемый виновник ДТП, водитель автомобиля Ford Explorer, пройдет медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
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