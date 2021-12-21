"Я царь, так надо жить". Очевидец – о виновнике массового ДТП на ТТК

Видео: Москва 24

Виновник массовой аварии на Третьем транспортном кольце ехал по выделенной полосе со скоростью больше 100 километров в час и вел себя неадекватно. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал очевидец аварии.

"После меня он собрал 18 машин. Он пролетел с огромной скоростью, там мясорубка началась. Когда я проезжал мимо, он орал: "Я царь, вот так надо жить, вот так надо любить жизнь", – сообщил мужчина.

Он также допустил, что водитель автомобиля Ford может быть наркоманом. При этом после аварии его держал мужчина, однако тот вырвался и ударил машину очевидца ногой, разбив бампер.

Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель. По данным ГИБДД, там столкнулись 13 автомобилей.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося. Предполагаемый виновник ДТП, водитель автомобиля Ford Explorer, пройдет медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

