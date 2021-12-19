Ребенок и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Ивантеевке

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Два человека погибли и еще двое пострадали в результате пожара в частном доме в садовом товариществе в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Там уточнили, что инцидент произошел около полуночи в СНТ "Дружба". Площадь возгорания составила 32 квадратных метра.

По данным источника в экстренных службах, один из погибших в пожаре – ребенок.

"Ребенок и взрослый погибли в результате пожара в частном доме в Ивантеевке", – заявил он.

Ранее три человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме под Челябинском. По данным МЧС, возгорание произошло в пятиэтажном здании в поселке Старокомышинск. Спасателям удалось эвакуировать из подъезда 14 человек.