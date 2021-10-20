Появилось первое фото Поклонской в дипломатическом мундире

Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Наталья Поклонская, назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, поделилась на своей странице в Instagram первым фото в дипломатическом мундире. Об этом сообщает "Газета.ру".

Меньше чем за час снимок набрал четыре тысячи лайков. Пользователи соцсети в комментариях желают Поклонской удачи на новой должности. Некоторые также пишут, что форма ей очень идет.

Владимир Путин 13 октября назначил Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Президент подписал соответствующий указ. Она стала третьей действующей женщиной – послом России.