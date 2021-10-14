Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Поклонской

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину от действий в отношении Натальи Поклонской, назначенной послом в Кабо-Верде.
"Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
До этого бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начать "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Власти страны уже обратились к представителям африканской республики по поводу ее преступной деятельности.
Владимир Путин 13 октября назначил Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Президент подписал соответствующий указ. Она стала третьей действующей женщиной – послом России.
Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде
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