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Политика

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Политолог рассказал о карьерных перспективах Поклонской в Кабо-Верде

Игра на понижение? Почему Наталью Поклонскую отправили послом в Африку
политика

Бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую 13 октября назначили послом в африканскую Республику Кабо-Верде. Вместе с тем в Киеве заявили, что можно начинать готовить документы на ее "экстрадицию". Разбираемся, что значит для карьеры Поклонской новый пост.

Поклонская стала послом

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Владимир Путин 13 октября назначил Наталью Поклонскую послом в африканскую Республику Кабо-Верде. Ее предшественника Владимира Соколенко президент освободил от должности. Свое назначение она восприняла с энтузиазмом и поблагодарила Владимира Путина.

Поклонская рассказала, что сбылась ее мечта о дипломатической работе. Она добавила, что уже прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии.

Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе.
Наталья Поклонская
посол РФ в Кабо-Верде

На назначение Поклонской уже отреагировали в Киеве. Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что украинская сторона может начинать готовить документы на ее "экстрадицию". По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, украинский МИД уже обратился к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" российского посла.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Поклонской.

Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся.
Мария Захарова
официальный представитель МИД России

Поклонская стала третьей действующей женщиной-послом России. В Болгарии Россию сейчас представляет Элеонора Митрофанова, а в Индонезии – Людмила Воробьева.

Временное назначение?

Пляж в Кабо-Верде. Фото: depositphotos/sam741002

Республика Кабо-Верде представляет собой небольшое государство из 18 островов в Западной Африке в Атлантическом океане. Исторически они называются Острова Зеленого Мыса. Эта бывшая колония Португалии получила независимость в 1970-х годах. В 2020 году население государства составило более 500 тысяч человек.

Политолог Дмитрий Абзалов рассказал Москве 24, что назначение Поклонской послом стало понижением для нее, потому что Кабо-Верде не является стратегически важной территорией для России.

Это не посол в Китае или в США. Поэтому кадрового потенциала у этой позиции особого нет. Численность (населения Кабо-Верде. – Прим. ред.) очень небольшая, поэтому это не считается дипломатическим трамплином. Это не Венесуэла, не Европейский Союз: ни Франция, ни Германия, ни Италия.
Дмитрий Абзалов
политолог

Тем не менее Поклонская продолжила госслужбу и осталась в "обойме" федерального центра, указал эксперт. Однако до 2024 года она выпадет из информационного поля и будет заниматься своей профессиональной деятельностью, уверен Абзалов.

"Ресурсного потенциала Кабо-Верде не представляет. Не является магистральным направлением для российского туризма. Вероятность того, что президент Российской Федерации ее посетит, крайне незначительна. Поэтому информационных поводов будет крайне мало", – рассуждает политолог.

При этом он допустил, что в будущем Поклонская еще вернется во внутрироссийскую политику.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов рассказал Москве 24, что Поклонская в Кабо-Верде может начать заниматься развитием двусторонних отношений в сфере рыболовства, а также налаживать культурные связи.

"Например, она может попробовать договориться, чтобы наши компании получили разрешение на вылов местных креветок. Или договориться о создании совместной траулерной флотилии по вылову морских богатств", – заключил Корендясов.

Вместе с тем крымский политический эксперт Владимир Джаралла заявил, что угрозы Киева экстрадировать Поклонскую после ее назначения в Кабо-Верде не имеют никакого значения с практической точки зрения. У нее есть иммунитет посла, который обеспечивает неприкосновенность, напомнил специалист. Также не стоит сбрасывать со счетов давние связи с Кабо-Верде еще советского периода, заключил эксперт.

Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде

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Носатов Иван

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