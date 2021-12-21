Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

Отец учащейся на факультете психологии МГУ девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой. Видео появилось в Сети.

На кадрах двое охранников держат мужчину, который с криками пытается прорваться к сотруднику университета. Все это происходило на глазах ребенка.

Предполагается, что причиной конфликта стала плохая оценка, которую поставили девочке. Якобы Алиса во время экзамена по психологии выбежала из аудитории, а отец увидел расстроенную дочь и устроил скандал.

Как пишут СМИ, сам же мужчина теперь утверждает, что никакой драки не было. И вообще он сам вызывал полицию, так как его дочь незаконно удерживали и лишали свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.