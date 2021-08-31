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16:22

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Туристка рассказала о подъеме на гору Казбек, где лавина сошла на альпинистов

Сложный маршрут: туристы рассказали о подъеме на гору Казбек, где сошла лавина
происшествия

Утром 31 августа стало известно, что в горах Северной Осетии на высоте более 4 000 метров на группу альпинистов сошла лавина. По официальным данным, пострадали трое граждан Украины. Стихия застала путешественников на горе Казбек. Рассказываем подробности происшествия, а также выясняем, что о маршруте говорят другие туристы.

Спасательная операция

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

В пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии рассказали, что 31 августа около 9 утра по московскому времени спасателям поступило сообщение о сходе лавины на горе Казбек. О происшествии заявил очевидец, пояснив, что под удар стихии попала группа альпинистов. По данным ведомства, находившиеся в ее составе путешественники – граждане Украины.

Они поднимались на вершину со стороны Грузии, стихия настигла их на нейтральной территории. В МЧС группа официально не регистрировалась. Оказавшийся на месте очевидец, одиночный турист, смог достать из-под снега женщину, отметили в ведомстве. По предварительной информации, у нее перелом ноги, уточнили в управлении МЧС по региону. По данным СМИ, двое других туристов серьезных повреждений не получили.

На помощь пострадавшим отправился вертолет с грузинской стороны. В департаменте по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии рассказали "Коммерсанту", что их вмешательство в итоге не понадобилось. Собеседник издания отметил, что группа была застрахована, компания прислала за ними свой вертолет, который доставил путешественников в Тбилиси.

Непростой подъем

Турист Максим в беседе с Москвой 24 сообщил, что прошел маршрут на вершину Казбека со стороны России 26 августа. По его словам, погода там в последние недели была капризной и не совсем типичной для августа. "Наверху была затяжная пурга, которую мы пережидали в лагере на 3 500 метров. А за пару недель до этого сошли мощные сели", – сказал Максим.

По его словам, при походе в горы люди должны понимать риск схода лавины. Однако такие ситуации в это время обычно не происходят, говорит путешественник. "Насколько я знаю, для августа это совсем нетипично. Вероятность лавин возрастает зимой", – заключил Максим.

Туристка Юлия рассказала Москве 24, что поднималась на Казбек со стороны Грузии утром 28 августа. В тот же день ее группа спустилась вниз. "Поэтому обстановку на горе сейчас уже не опишу. В наши дни была отличная солнечная погода. В целом в горах всегда есть опасность схода лавины. Мы об этом знаем, нас предупреждают. Перед нашим восхождением опасности ничего не предвещало", – поделилась Юлия.

Сам маршрут со стороны Грузии непростой, хотя риск оказаться под завалами снега там невелик, считает она.

Подъем сложный из-за своего рельефа и часто из-за сильного ветра. Нужно идти по камням, потом ледникам. Но опасность лавин там действительно небольшая.
Юлия
туристка

"Со стороны Грузии маршрут проходит в местах, где нет нависающего снега. Но, возможно, я не владею всей информацией как турист", – рассказала Юлия.

Президент Федерации альпинизма Северной Осетии Дмитрий Коклин в беседе с телеканалом "Мир 24" отметил, что восхождение со стороны Грузии технически более простое, чем со стороны Северной Осетии.

Но на высоте 4 500 метров не сходят лавины. То есть там не настолько крутой снег, чтобы сошла лавина. Нужно, чтобы шло много снега, какое-то время должна быть неустойчивая погода. А сейчас как раз заканчивается сезон, благоприятный для восхождения.
Дмитрий Коклин
президент Федерации альпинизма Северной Осетии

"Поэтому лавина на 4 500 метров – очень странно. Не знаю, что там должно быть, чтобы эта лавина сошла", – добавил Коклин.

Эксперт подчеркнул, что на его памяти подобных случаев не происходило.

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