Туристка рассказала о подъеме на гору Казбек, где лавина сошла на альпинистов

Утром 31 августа стало известно, что в горах Северной Осетии на высоте более 4 000 метров на группу альпинистов сошла лавина. По официальным данным, пострадали трое граждан Украины. Стихия застала путешественников на горе Казбек. Рассказываем подробности происшествия, а также выясняем, что о маршруте говорят другие туристы.
Спасательная операция
В пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии рассказали, что 31 августа около 9 утра по московскому времени спасателям поступило сообщение о сходе лавины на горе Казбек. О происшествии заявил очевидец, пояснив, что под удар стихии попала группа альпинистов. По данным ведомства, находившиеся в ее составе путешественники – граждане Украины.
Они поднимались на вершину со стороны Грузии, стихия настигла их на нейтральной территории. В МЧС группа официально не регистрировалась. Оказавшийся на месте очевидец, одиночный турист, смог достать из-под снега женщину, отметили в ведомстве. По предварительной информации, у нее перелом ноги, уточнили в управлении МЧС по региону. По данным СМИ, двое других туристов серьезных повреждений не получили.
На помощь пострадавшим отправился вертолет с грузинской стороны. В департаменте по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии рассказали "Коммерсанту", что их вмешательство в итоге не понадобилось. Собеседник издания отметил, что группа была застрахована, компания прислала за ними свой вертолет, который доставил путешественников в Тбилиси.
Непростой подъем
Турист Максим в беседе с Москвой 24 сообщил, что прошел маршрут на вершину Казбека со стороны России 26 августа. По его словам, погода там в последние недели была капризной и не совсем типичной для августа. "Наверху была затяжная пурга, которую мы пережидали в лагере на 3 500 метров. А за пару недель до этого сошли мощные сели", – сказал Максим.
По его словам, при походе в горы люди должны понимать риск схода лавины. Однако такие ситуации в это время обычно не происходят, говорит путешественник. "Насколько я знаю, для августа это совсем нетипично. Вероятность лавин возрастает зимой", – заключил Максим.
Туристка Юлия рассказала Москве 24, что поднималась на Казбек со стороны Грузии утром 28 августа. В тот же день ее группа спустилась вниз. "Поэтому обстановку на горе сейчас уже не опишу. В наши дни была отличная солнечная погода. В целом в горах всегда есть опасность схода лавины. Мы об этом знаем, нас предупреждают. Перед нашим восхождением опасности ничего не предвещало", – поделилась Юлия.
Сам маршрут со стороны Грузии непростой, хотя риск оказаться под завалами снега там невелик, считает она.
"Со стороны Грузии маршрут проходит в местах, где нет нависающего снега. Но, возможно, я не владею всей информацией как турист", – рассказала Юлия.
Президент Федерации альпинизма Северной Осетии Дмитрий Коклин в беседе с телеканалом "Мир 24" отметил, что восхождение со стороны Грузии технически более простое, чем со стороны Северной Осетии.
"Поэтому лавина на 4 500 метров – очень странно. Не знаю, что там должно быть, чтобы эта лавина сошла", – добавил Коклин.
Эксперт подчеркнул, что на его памяти подобных случаев не происходило.