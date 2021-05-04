Спасатели нашли тела двух туристов, попавших под лавину в Бурятии

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Спасатели обнаружили тела еще двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.

Таким образом, все трое пропавших туристов были найдены мертвыми.

"Погибшие мужчины в возрасте 50, 34 и 19 лет. В настоящее время спасатели вертолетом везут погибших в Иркутск", – сказала собеседница агентства.

Сход снежной массы произошел в Тункинском районе Бурятии. Сообщение о ЧП поступило 3 мая в 15:05 по московскому времени от оперативного дежурного ЕДДС.

Пятеро туристов попали под сход снежной массы, двое из них успели спастись, а троих засыпало снегом.