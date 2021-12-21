Полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета в Томске

15:06 (обновлено 21.12.2021 15:36)
Фото: МЧС РФ
Томская полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента". Об этом сообщила пресс-служба торговой сети.
"Полиция задержала сотрудника подрядной организации, работавшего в торговом зале гипермаркета. Задержанный сознался в содеянном", – говорится в публикации.
В УМВД по региону заявили, что предполагаемым злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. В министерстве уточнили, что причины своего поступка он пояснить не смог.
"Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении МВД.
Между тем в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что возгорание удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров.
По факту пожара прокуратура Томской области организовала проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку мерам, принятым руководством магазина для обеспечения пожарной безопасности здания, после чего в случае необходимости будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Пожар в торговом центре "Лента" на улице Елизаровых в Томске начался утром 21 декабря. Его площадь превысила 5 000 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы порядка 90 человек и 30 единиц техники, также к тушению привлечен пожарный поезд. Из здания удалось успешно эвакуировать всех посетителей.
Как уточнили в пресс-службе "Ленты", к пожару привело возгорание, которое произошло в секции непродовольственных товаров, там загорелись поддоны.
На место инцидента выезжал прокурор Кировского района города. Также ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки по факту возгорания.
В Томске загорелся гипермаркет
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