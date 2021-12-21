Пожар в ТЦ в Томске охватил 5 тыс квадратных метров – МЧС

Пожар произошел в торговом центре "Лента" на улице Елизаровых в Томске. Площадь возгорания достигла 5 000 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"По предварительной информации, горение происходит на всей площади 5 000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 3 500 квадратных метров", – отметили в ведомстве.

В экстренных службах уточнили, что из-за низких температур и задымления от воспламенившихся синтетических материалов внутри ТЦ тушение осложнено.

К настоящему времени информация о пострадавших не поступала. Как утверждает губернатор Томской области Сергей Жвачкин, всех посетителей горящего торгового центра удалось успешно эвакуировать. Всего из здания вывели порядка 200 человек.

В МЧС добавили, что на место направлен пожарный поезд. Сейчас в ликвидации возгорания участвуют около 90 человек и 30 единиц техники.

Ранее в Советском районе Самары загорелись торговые павильоны. Площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров. Для его тушения были привлечены 126 человек и 39 единиц техники. Эвакуация не проводилось, никто не погиб и не пострадал.

