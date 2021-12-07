Склад загорелся на 10 тыс "квадратов" в подмосковной Истре

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В подмосковной деревне Деньково под Истрой загорелся склад на площади 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности", – говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Информация о пожаре уточняется.

Ранее пожар произошел в самарском торговом центре "Амбар". Сначала загорелись торговые павильоны рядом с комплексом, затем пламя перекинулось на стену ТЦ. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Также пожар произошел на строительном рынке Сочи. Там загорелись торговые павильоны. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.