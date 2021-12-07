В Самаре загорелись торговые павильоны на площади 1,2 тыс "квадратов"

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Советском районе Самары загорелись торговые павильоны. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Установлено, что происходит горение торговых павильонов на площади 1 200 квадратных метров. <...> Для тушения пожара привлечены 126 человек, 39 единиц техники", – говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилось. Пожар локализовали спустя два часа после поступления сообщения о возгорании, добавили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в самарском торговом центре "Амбар". Сначала загорелись торговые павильоны рядом с комплексом, затем пламя перекинулось на стену ТЦ. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

До этого пожар произошел на строительном рынке Сочи. Там загорелись торговые павильоны. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.