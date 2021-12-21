Власти Томска заявили, что пожар в гипермаркете привел к взрывам пиротехники

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Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске привел к взрывам пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.

"Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо", – отметил глава департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

Он также добавил, что на место тушения прибыл пожарный поезд, в настоящее время ликвидация возгорания находится в завершающей стадии.

В беседе с РИА Новости уточнили в пресс-службе "Ленты", что к пожару привело возгорание, которое произошло в секции непродовольственных товаров, там загорелись поддоны. Компания выясняет причину произошедшего.

Пожар в торговом центре "Лента" на улице Елизаровых в Томске начался утром 21 декабря. Его площадь превысила 5 000 квадратных метров, а на площади 3 500 квадратных метров произошло обрушение кровли.

Сообщалось, что в ликвидации возгорания задействованы порядка 90 человек и 30 единиц техники. Из здания удалось успешно эвакуировать всех посетителей.

