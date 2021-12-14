Посольство РФ в Индонезии предупредило россиян об угрозе цунами

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Российское посольство в Индонезии предупредило россиян об угрозе цунами из-за сильного землетрясения, которое произошло во вторник, 14 декабря.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в непосредственной близости от округа Восточный Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

"По данным Агентства метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии, есть угроза возникновения цунами. Следуйте указаниям экстренных служб и местных властей", – сообщается в телеграм-канале посольства.

Ранее посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования родным жертв ураганов, обрушившихся на несколько американских штатов. Жертвами торнадо в Кентукки, по предварительным оценкам местных властей, стали не менее 100 человек.

