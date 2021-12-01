СК проводит обыски у сотрудников "Московского тренингового центра"

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Следственный комитет проводит обыски у сотрудников "Московского тренингового центра", которых подозревают в создании посягающей на права граждан НКО и небезопасных услугах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 239, 238, 110 и 171 УК РФ", – отметил собеседник агентства.

По его словам, один из клиентов "Московского тренингового центра" покончил с собой в 2015 году.

В столичном главке СК РФ рассказали, что обыски проводятся по 11 адресам у администраторов и активных участников центра. При этом трое руководителей организации находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии после ликвидации двух вооруженных людей возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ и незаконном хранении оружия. Дело возбудили по статье 317 УК РФ и пункту "а" части 3 статьи 222 УК РФ.

