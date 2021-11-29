СК проверит обстоятельства гибели в Калининграде 11-летней девочки и ее отца

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Следователи организовали доследственную проверку после гибели в Калининграде 11-летней девочки и ее отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по области Наталью Гацко.

До этого в СМИ появилась информация, что из окна многоэтажного дома по улице Горького в Калининграде выпали 11-летняя девочка, а затем и ее отец.

"По факту гибели девочки и ее отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего", – сообщила старший помощник руководителя ведомства.

Ранее тела мужчины и женщины обнаружили под окнами многоэтажки в центре Новосибирска. По информации местных СМИ, погибшие были обнаружены у дома 48/1 по улице Челюскинцев, который расположен напротив Новосибирского государственного цирка.