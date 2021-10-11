В центре Москвы школьница погибла, выпав из окна – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Девочка-подросток выпала из окна четвертого этажа в центре Москвы, от полученных травм она скончалась. Об этом в понедельник, 11 октября, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
"Из окна 4-го этажа дома №40 по Долгоруковской улице выпала школьница подросткового возраста. От полученных травм она погибла", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также возраст девочки.
Ранее сообщалось, что под окнами дома на Левобережной улице в Москве обнаружили тела женщины и двух детей.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. На контроль ход расследования взяла столичная прокуратура.