В центре Москвы школьница погибла, выпав из окна – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девочка-подросток выпала из окна четвертого этажа в центре Москвы, от полученных травм она скончалась. Об этом в понедельник, 11 октября, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

"Из окна 4-го этажа дома №40 по Долгоруковской улице выпала школьница подросткового возраста. От полученных травм она погибла", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также возраст девочки.

Ранее сообщалось, что под окнами дома на Левобережной улице в Москве обнаружили тела женщины и двух детей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. На контроль ход расследования взяла столичная прокуратура.