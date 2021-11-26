В КЧР возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ

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В Карачаево-Черкесии после ликвидации двух вооруженных людей возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ и незаконном хранении оружия. Об этом говорится на сайте следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ и пунктом "а" части 3 статьи 222 УК РФ", – говорится в сообщении.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике нейтрализовали двух бандитов, которые намеревались совершить террористические действия. Столкновение злоумышленников с правоохранителями произошло в горно-лесистой местности региона.