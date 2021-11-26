В Карачаево-Черкесии ликвидировали двух боевиков

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Карачаево-Черкесской Республике нейтрализовали двух бандитов, которые намеревались совершить террористические действия. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РИА Новости.

Столкновение злоумышленников с правоохранителями произошло в горно-лесистой местности региона.

"Получена информация о скрывающихся в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики лицах, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. В результате <...> на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов", – уточнили в комитете.

По данным ведомства, боевикам предложили сдаться, однако они открыли огонь. В результате перестрелки злоумышленники были нейтрализованы.

Ранее в ноябре в Казини задержали подростка, готовившего нападение на учебное заведение. Молодой человек заявил, что к совершению преступления его склонял гражданин Украины.