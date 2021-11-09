Организатор ячейки ИГ, готовившей теракты в Москве, получил 21 год колонии

Фото: ФСБ РФ

Суд приговорил организатора ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Хушкадама Солихова, готовившего теракты в Москве, к 21 году колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Оставлен без изменения со вступлением в законную силу приговор главарю ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" гражданину одной из среднеазиатских республик Хушкадаму Солихову, осужденному 2-м Западным окружным военным судом на 21 год лишения свободы", – говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что Солихов, организовавший законспирированную ячейку террористической организации для совершения терактов в столице, был задержан в октябре 2020 года.

Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ, который планировал теракты на военных объектах. Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.