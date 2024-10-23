Новости мира: в Индии мощный ураган срывает крыши домов

В Индии мощный ураган срывает крыши домов и опрокидывает дорожные знаки. В Сеть попали кадры, как в Бангалоре очевидцы едва успели избежать падения дерева. По прогнозам синоптиков, ураган "Дана" приближается к востоку страны и может обрушиться уже в этот четверг, 24 октября.

В Боливии продолжаются протесты в поддержку бывшего президента Эво Моралеса, который ранее был вынужден покинуть страну. Митингующие требуют от нового правительства решить проблему с ростом цен. Сторонники Моралеса и те, кто поддерживает действующего президента Луиса Арсе, вступают в столкновения, используя петарды и камни. Полиция вынуждена применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Канадец вывел на прогулку сразу 38 собак и установил мировой рекорд. Парень прошел километр, держа псов на поводках. Животных забрали из питомников по разведению щенков и спасли с ферм по заготовке мяса. Теперь им найдут хозяев.

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