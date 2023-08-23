Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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07:30

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Новости мира: ураган обрушился на запад Саудовской Аравии

Новости мира: ураган обрушился на запад Саудовской Аравии

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На запад Саудовской Аравии обрушился ураган. В Мекке бушуют сильнейшие порывы ветра, которые буквально сбивают людей с ног. Стихия сносит уличные палатки. Ситуацию в священном для мусульман городе осложняют ливни.

Юг и юго-восток Турции охватили лесные пожары. В провинции Чанаккале площадь горящего леса из-за сильного ветра разрослась до 15 километров. В зоне горения оказались шесть населенных пунктов, их срочно эвакуировали. Ситуацию осложняет аномальная жара, которая обещает распространиться и на другие регионы страны. Власти закрыли двустороннее судоходство в проливе Дарданеллы до стабилизации ситуации. Также для гражданского транспорта перекрыли трассу Чанаккале.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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