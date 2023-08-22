Организатора экскурсий по коллектору Неглинки доставили на допрос в Москву

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Организатора диггерских экскурсий по коллектору Неглинки Александра Кима доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

"Александр Ким, являющийся генеральным директором ООО "Спутник", осуществлявшего продажу и предоставление услуги, повлекшей смерть экскурсионной группы, доставлен в столичный СК, где следователи приступили к его допросу", – заявили в ведомстве.

Тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы обнаружили в Москве-реке утром 21 августа. Они пропали после сильного ливня. Всего в экскурсионной группе было восемь человек, тела последних из них были найдены днем 22 августа.

По факту произошедшего следствие завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела обвинение предъявили одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу, а в Санкт-Петербургезадержали Александра Кима, гендиректора компании "Спутник", которая и проводила экскурсии.

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