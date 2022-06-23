ФСБ нашла у директора Уральского института физкультуры квартиру в ОАЭ

ФСБ нашла у директора Уральского института физкультуры Евгения Шурманова квартиру в Эмиратах. Помимо квартиры в элитном районе Дубая, в собственности у директора оказались не только дом, оформленный на ребенка, но и коллекция часов на сумму 10 миллионов рублей.

Как написали СМИ, управленец снимал пентхаус за 350 тысяч рублей в месяц, хотя официальная зарплата не позволяла таких трат. По версии следствия, Шурманов может быть причастен к хищению более 10 миллионов рублей при организации соревнований. Директора задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.