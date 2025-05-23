Новости регионов: в Химках закрыли нелегальный массажный салон

Полиция пресекла деятельность нелегального массажного салона, работавшего в нежилом помещении многоквартирного дома в Химках. Во время рейда задержаны три сотрудницы в возрасте от 23 до 36 лет – их застали за оказанием интимных услуг и получением оплаты. Позже был найден владелец заведения – 38-летний москвич. Его задержали в Зеленограде. Возбуждено уголовное дело.

Из-за паводка в одном из районов Тюменской области уровень воды поднялся выше метра. Были затоплены три низководных моста. Власти отсыпали обочины и организовали лодочные переправы. Четыре населенных пункта оказались временно изолированы. Людям доставляют продукты с запасом. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, жилые дома не пострадали – дамбы и насыпи сдерживают воду.

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