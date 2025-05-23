Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 18:30

Происшествия

Новости регионов: в Химках закрыли нелегальный массажный салон

Новости регионов: в Химках закрыли нелегальный массажный салон

В Москве завершено расследование дела о попытке отравления пирожками с ртутью

В центре Москвы мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями

Пожар произошел в промышленной зоне в Котельниках

В Орловской области разбился военный вертолет Ми-8

В Москве обнаружили львенка, незаконно содержавшегося в квартире

Новости мира: в ЕС 27 мая рассмотрят вопрос о приостановке права голоса Венгрии

Автомобиль загорелся на парковке жилого комплекса в Одинцове

Бетонный фонарный столб упал на автобус в Подольске

"Московский патруль": блогеру Битмаме просят назначить 10 лет колонии

Полиция пресекла деятельность нелегального массажного салона, работавшего в нежилом помещении многоквартирного дома в Химках. Во время рейда задержаны три сотрудницы в возрасте от 23 до 36 лет – их застали за оказанием интимных услуг и получением оплаты. Позже был найден владелец заведения – 38-летний москвич. Его задержали в Зеленограде. Возбуждено уголовное дело.

Из-за паводка в одном из районов Тюменской области уровень воды поднялся выше метра. Были затоплены три низководных моста. Власти отсыпали обочины и организовали лодочные переправы. Четыре населенных пункта оказались временно изолированы. Людям доставляют продукты с запасом. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, жилые дома не пострадали – дамбы и насыпи сдерживают воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика