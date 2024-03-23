Цветы и свечи начали нести к диппредставительствам РФ после теракта в "Крокус Сити Холле"

Цветы и свечи начали нести к диппредставительствам России. Слова соболезнования выражают лидеры различных иностранных государств.

В частности, белорусы несут цветы к зданиям посольств РФ в Минске и Гомеле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

