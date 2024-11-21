ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло на востоке Москвы, который чуть не вылетел с эстакады на Щелковском путепроводе напротив стадиона "Локомотив". По предварительной информации, водитель кроссовера не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате аварии одному человеку потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства происшествия выясняются дорожными инспекторами.

На Московской кольцевой автодороге произошла другая серьезная авария. На 20-м километре МКАД столкнулись несколько легковых автомобилей. На кадрах с места происшествия видно, что машины получили значительные повреждения. Для ликвидации последствий ДТП на место прибыли спасатели и три бригады скорой помощи. Из-за аварии были перекрыты три полосы движения из шести.

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