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21 ноября, 07:15

Происшествия

ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло на востоке Москвы

ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло на востоке Москвы

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ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло на востоке Москвы, который чуть не вылетел с эстакады на Щелковском путепроводе напротив стадиона "Локомотив". По предварительной информации, водитель кроссовера не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате аварии одному человеку потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства происшествия выясняются дорожными инспекторами. 

На Московской кольцевой автодороге произошла другая серьезная авария. На 20-м километре МКАД столкнулись несколько легковых автомобилей. На кадрах с места происшествия видно, что машины получили значительные повреждения. Для ликвидации последствий ДТП на место прибыли спасатели и три бригады скорой помощи. Из-за аварии были перекрыты три полосы движения из шести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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