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19 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в столичное отделение банка пришел мошенник с тремя паспортами

"Московский патруль": в столичное отделение банка пришел мошенник с тремя паспортами

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В отделение одного из банков в столице мужчина пришел с тремя поддельными паспортами. После задержания злоумышленник заявил о том, что он сам – жертва обмана, его попросили оформить несколько банковских карт, за которые платили по пять тысяч рублей.

Сотрудников банков не удалось обмануть, ведь система проверки документов постоянно совершенствуется. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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