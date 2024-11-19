"Московский патруль": в столичное отделение банка пришел мошенник с тремя паспортами

В отделение одного из банков в столице мужчина пришел с тремя поддельными паспортами. После задержания злоумышленник заявил о том, что он сам – жертва обмана, его попросили оформить несколько банковских карт, за которые платили по пять тысяч рублей.

Сотрудников банков не удалось обмануть, ведь система проверки документов постоянно совершенствуется. Подробнее – в программе "Московский патруль".