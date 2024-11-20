20 ноября, 08:27Происшествия
Движение затруднено на Ленинградском шоссе из-за ДТП
Фото: 123RF/bilanol
ДТП стало причиной затруднения движения на Ленинградском шоссе в районе дома 13. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
В данный момент на месте аварии работают оперативные службы города, однако подробности обстоятельства произошедшего не известны. Как отметили в транспортном ведомстве, информация о пострадавших еще уточняется.
В связи с этим Дептранс рекомендует водителям выбирать пути объезда.
Ранее мужчина в нетрезвом состоянии угнал автобус в поселке Малаховка в Люберцах, после чего столкнулся с машиной в Раменском. У 31-летнего злоумышленника произошел конфликт с водителем маршрутки, в ходе которого он применил силу и завладел ключами от транспортного средства.
Затем в Раменском он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковушкой. Полиция задержала угонщика. Помимо уголовной статьи, ему грозит и административная ответственность.
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