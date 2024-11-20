Движение затруднено на Ленинградском шоссе из-за ДТП

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ДТП стало причиной затруднения движения на Ленинградском шоссе в районе дома 13. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В данный момент на месте аварии работают оперативные службы города, однако подробности обстоятельства произошедшего не известны. Как отметили в транспортном ведомстве, информация о пострадавших еще уточняется.

В связи с этим Дептранс рекомендует водителям выбирать пути объезда.

Ранее мужчина в нетрезвом состоянии угнал автобус в поселке Малаховка в Люберцах, после чего столкнулся с машиной в Раменском. У 31-летнего злоумышленника произошел конфликт с водителем маршрутки, в ходе которого он применил силу и завладел ключами от транспортного средства.

Затем в Раменском он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковушкой. Полиция задержала угонщика. Помимо уголовной статьи, ему грозит и административная ответственность.