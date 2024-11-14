14 ноября, 22:41Происшествия
Пять машин столкнулись в подмосковных Мытищах
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошла в Мытищах. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что автомобили столкнулись на Олимпийском проспекте. В результате аварии пострадали два человека, их отвезли в больницу.
Сейчас на месте ДТП находятся специалисты Госавтоинспекции. При этом автомобилистов предупредили о затруднении движения в районе аварии и попросили объезжать этот участок.
В результате столкновения есть погибшие, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства утверждает, что авария могла произойти из-за отказа тормозов у одного из автомобилей.
Ранее три человека пострадали в ДТП на Алтуфьевском шоссе в районе дома 50. По данным ГАИ, автобус наехал на мачту городского освещения. В инспекции подчеркнули, что пострадали водитель автобуса и два пассажира. Предварительно, водителю стало плохо за рулем, в результате чего и произошла авария.
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