Пять машин столкнулись в подмосковных Мытищах

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошла в Мытищах. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что автомобили столкнулись на Олимпийском проспекте. В результате аварии пострадали два человека, их отвезли в больницу.

Сейчас на месте ДТП находятся специалисты Госавтоинспекции. При этом автомобилистов предупредили о затруднении движения в районе аварии и попросили объезжать этот участок.

В результате столкновения есть погибшие, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства утверждает, что авария могла произойти из-за отказа тормозов у одного из автомобилей.

Ранее три человека пострадали в ДТП на Алтуфьевском шоссе в районе дома 50. По данным ГАИ, автобус наехал на мачту городского освещения. В инспекции подчеркнули, что пострадали водитель автобуса и два пассажира. Предварительно, водителю стало плохо за рулем, в результате чего и произошла авария.

